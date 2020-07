Coronavirus a Roma, salgono a 21 i positivi dal Bangladesh: voli sospesi. D'Amato: «Una bomba virale»

Coronavirus

A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. Questo conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità

La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza

: dopo l'istituzione dei controlli direttamente all'aeroporto di Fiumicino per chi arriva dal, emergono nuovi casi positivi. Come rende noto la Regione Lazio, tra i risultati dei tamponi effettuati ieri ai passeggeri del volo specialesono già sette i nuovi, per un totale di almeno 21 positivi, mentre si attende l'esito degli ultimi test. Dopo la richiesta della Regione, il ministro della Salute,, ha annunciato di averNella giornata di ieri, 225 passeggeri provenienti dalsono stati sottoposti ai test di sieroprevalenza e di questi, 14 erano risultati positivi e sottoposti a tampone. Alcuni passeggeri, fa sapere l'Assessorato alla Salute della, avevano anche una leggera febbre. Tutti i passeggeri provenienti dasono stati posti in isolamento.Laha chiesto lo, dal momento che non garantiscono livelli di sicurezza adeguati. Una richiesta drastica ma necessaria, anche se la sospensione dei voli diretti tra Dacca e Roma potrebbe non bastare: molti passeggeri provenienti dal Bangladesh, infatti, giungono a Fiumicino a bordo di aerei con scalo in altri paesi ritenuti più sicuri., assessore regionale alla Salute, ha spiegato: «Abbiamo disinnescato una vera e propria 'bomba virale'.».La richiesta è stata subito accolta da. Il ministro della Salute ha infatti spiegato: «».