Coronavirus a Roma, altri 6 positivi dal Bangladesh: «Sospendere i voli, sicurezza non garantita»

Coronavirus

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 10:44

: dopo l'istituzione dei controlli direttamente all'aeroporto di Fiumicino per chi arriva dal, emergono nuovi casi positivi. Come rende noto la Regione Lazio, tra i risultati dei tamponi effettuati ieri ai passeggeri del volo specialesono già sei i, mentre si attende l'esito degli ultimi test.Nella giornata di ieri, 225 passeggeri provenienti dalsono stati sottoposti ai test di sieroprevalenza e di questi, 14 erano risultati positivi e sottoposti a tampone. Alcuni passeggeri, fa sapere l'Assessorato alla Salute della, avevano anche una leggera febbre. Tutti i passeggeri provenienti dasono stati posti in isolamento.Laha chiesto lo, dal momento che non garantiscono livelli di sicurezza adeguati. Una richiesta drastica ma necessaria, anche se la sospensione dei voli diretti tra Dacca e Roma potrebbe non bastare: molti passeggeri provenienti dal Bangladesh, infatti, giungono a Fiumicino a bordo di aerei con scalo in altri paesi ritenuti più sicuri.