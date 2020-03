Roma, muore Emanuele, aveva 34 anni: paura per nuovi contagi. Era stato in Spagna

Veniva da un viaggio in Spagna. Ora sarà l'esame autoptico a stabilire le cause della morte di un 34enne di Cave, Emanuele Renzi (foto) avvenuta al Policlinico di Tor Vergata dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni allo Spallanzani. Ma l'assessore regionale Alessio D'Amato inizia prima dalle notizie positive: «Sarà una settimana decisiva. Molte strutture ospedaliere cambieranno pelle e verranno riconvertiti e dedicati 600 posti letto per l'emergenza Covid-19. Il sistema sanitario regionale sta tenendo». Quindi D'Amato aggiorna i dati del contagio nel Lazio: «193 i casi di positività (in lieve aumento rispetto a sabato), mentre i decessi sono stati 3. Guarite 58 persone e tra loro si registra la guarigione della paziente 1 di Rieti. Usciti dalla sorveglianza domiciliare in 4.164». Saliti a 22 i casi positivi (tra pazienti e dipendenti) al Nomentana Hospital a Fonte Nuova. Infine un problema alla rete fognaria al Covid Hospital Eastman al Policlinico Umberto I ha determinato il trasferimento dei pazienti del secondo piano alla clinica che verrà destinata al Covid-19. (M.Lan.) Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA