Coronavirus, Rezza (Iss): «Roma come Milano? Temo di sì». Nella Capitale un altro morto

Roma rischia come Milano? «Ho paura di sì. Bisogna dire che per ora Milano ha focolai limitati. A Roma iniziano casi di Covid-19 e catene di trasmissione. Bisogna agire prontamente». Lo dice all'AdnKronos Salute Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore sanità. A rendere la Capitale vulnerabile al coronavirus, in particolare il numero degli «spostamenti» di persone che vengono in città per lavoro. «Bisogna agire prontamente», ribadisce l'esperto.



«I giovani escono - ha aggiunto Rezza - aperitivi, locali, bar, pensando che “tanto riguarda i vecchi”. Ma anche i giovani hanno madri, padri, nonni, zie... non è un'influenzetta, chi lo ha detto anche tra i colleghi ha sbagliato e dovrebbe riconoscerlo. È decisivo il prossimo mese, forse i prossimi due. Bisogna attendere, nella ex zona rossa c'è un leggero trend positivo. Da qualche indizio preliminare le misure stanno iniziando a dare qualche effetto. I cinesi hanno fatto un grande lavoro, per noi probabilmente non sarebbe realizzabile, dobbiamo affidarci alla responsabilità dei cittadini ma usare anche qualche metodo di deterrenza» .



I casi di coronavirus nel Lazio raggiungono quota 97 (32 in più di ieri). I ricoverati sono 55, 8 in terapia intensiva. Trentuno le persone in isolamento domiciliare. Quattro i morti.



Dall'ospedale Spallanzani di Roma oggi hanno fatto sapere che i pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus, a Roma sono 272. «In giornata - prosegue il bollettino - sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici». In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani «88 pazienti. «Ci stiamo organizzando e stiamo lavorando per sostenere l'eventuale picco epidemico e siamo pronti. Ma i numeri oggi a Roma ci inducono ancora a un cauto ottimismo». A sottolinearlo è il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, durante il punto stampa all'ospedale.



Un altro deceduto allo Spallanzani: aveva 81 anni e gravi patologie. È deceduto ieri allo Spallanzani di Roma un uomo di 81 anni originario della provincia di Campobasso positivo al covid-19. Lo si apprende dallo Spallanzani. L'anziano era stato trasferito in gravissime condizioni dal San Raffaele di Cassino il 4 marzo con «gravissime patologie preesistenti a molti organi vitali». I medici dello Spallanzani hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo non ci sono riusciti. «Riteniamo che il paziente sia deceduto per le patologie prevalenti e preesistenti all'infezione - sottolinea la direzione sanitaria dello Spallanzani - abbiamo comunque disposto il riscontro autoptico al fine di confermare le valutazioni cliniche».

