Coronavirus, a Roma 78 nuovi casi (123 nel Lazio). D'Amato: «Frenata record»

Coronavirus, il bollettino Lazio Covid-19 di oggi, domenica 5 aprile 2020. Dati positivi quelli di oggi con 36 contagi a Roma città e 78 con la provincia come ha evidenziato l'assessore alla Sanità Alessio D’Amato. «Registriamo un dato di 123 casi di positività, continua la frenata del trend che per la prima volta è al 3%. Ora è il momento di non mollare e mantenere alta l’attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta.



Da lunedì partono le prime RSA COVID con i primi 100 posti a disposizione sul territorio. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 36 unità nelle ultime 24h arrivando a 475 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.921 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 7» Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 15:50

