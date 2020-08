Coronavirus a Roma, a Fiumicino e Ciampino aree test per chi torna dalle vacanze da Grecia, Croazia, Malta e Spagna

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 18:12

Aeroporti di Roma informa che negli scali di Fiumicino e Ciampino sono state allestite le aree dedicate che potranno essere utilizzate per la somministrazione dei test Covid-19 ai passeggeri oggetto dell'ordinanza. Le strutture sono state realizzate in meno di 24 ore dalla firma dell'ordinanza, grazie al coordinamento preventivo effettuato nei giorni scorsi con Regione Lazio e Ministero della Salute.dopo l'uscita dalla sala riconsegna bagagli in uno spazio di circa 1000 metri quadri, sono stati allestiti 12 box riservati estendibili fino ad un massimo di 20, dove i medici dell'USMAF/ASL potranno operare a breve nel pieno rispetto della privacy. La nuova area potrà ospitare fino a 480 passeggeri contemporaneamente nel pieno rispetto della distanza di sicurezza. Previsto anche un adeguato numero di sedute per attendere comodamente l’esito dei test.presso il Terminal arrivi, sono presenti 3 box su una superficie di circa 150 metri quadri. Inoltre, in entrambi gli aeroporti sono anche stati realizzati e installati totem in italiano e inglese per informare i passeggeri in arrivo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna delle nuove disposizioni governative.