Coronavirus, a Roma rinviati i festeggiamenti per il Capodanno cinese: «Preferiamo fare donazioni»

«Abbiamo deciso di rinviare la festa per il Capodanno cinese in programma il 2 febbraio di San Giovanni a Roma». Lo dice all'Ansa la portavoce della comunità cinese a Roma Lucia King. «Abbiamo concordato in modo congiunto con tutta la comunità che la festa deve essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare - ha aggiunto -. Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore. Comunicheremo in seguito una nuova data».



«Oltre ad aver rinviato la festa a San Giovanni - sottolinea la portavoce della comunità cinese a Roma - stiamo annullando anche molti banchetti e cene organizzate dalle nostre associazioni per i festeggiamenti di Capodanno perché preferiamo fare donazioni agli ospedali in Cina che hanno necessità di materiali per curare il virus». Domenica 26 Gennaio 2020, 13:20

