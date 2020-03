Coronavirus a Roma, caccia ai furbetti. «Guardie zoofile sulle ciclabili»

«Stiamo stringendo un accordo con le guardie zoofile, per supportare i controlli in città. Pensiamo di farci dare supporto su alcune vie come ad esempio la pista ciclabile di Monte Mario, una arteria della ‘mobilità dolcè che mette peraltro in collegamento due poli sanitari importanti come il Gemelli e la Columbus, che è ospedale Covid. È una via di collegamento che serve anche ai medici per spostarsi da una struttura all’altra in caso di necessità». Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi durante una diretta Facebook. «I controlli della polizia locale - ha detto comunque - ci dicono che ormai ci si sposta per motivi lavorativi o per esigenze quotidiane e necessarie». Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 10:27

