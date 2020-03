Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: 217 pazienti positivi, 24 con supporto respiratorio, 102 dimessi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 11:48

, il bollettino medico odierno dell'Inmi. «Sono, di questi, lo afferma il bollettino letto dal direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia.«Questa mattina sono 102 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici» dallo Spallanzani di Roma. Nel bollettino di ieri erano 220 i pazienti Covid-19 positivi, di cui 25 con supporto respiratorio.Sono. Lo ha noto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato sul portale Facebook Salute Lazio.«La Asl Roma 3 mi ha comunicato che tutti i componenti della prima famiglia contagiata a Fiumicino risultano guariti. È una notizia che ci conforta. La donna insieme al marito e i due figli, il più piccolo dei quali non è mai stato contagiato, fu ricoverata presso l'Istituto Spallanzani ad inizio marzo. Ho sentito il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, per condividere anche con lui la buona notizia», ha affermato Alessio D'Amato nel post.