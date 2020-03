Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani di oggi: 219 ricoverati e 73 dimessi

Sono 219 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma: quattro in più di ieri. Di questi, 22 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi, rendono noto dall'Istituto nazionale per le malattie infettive, trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 73.



Questa mattina si è tenuto inoltre un incontro tra l'assessore alla Sanità del Lazio, la Direzione Sanitaria di questo Istituto e il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della FIMMG Pierluigi Bartoletti.

Il segretario dei medici di famiglia romani ha condiviso la estrema importanza del ruolo della medicina territoriale che, lavorando in sinergia con la rete ospedaliera, assicura un ruolo determinante nel vincere questa sfida di sistema alla quale, appunto, va data una risposta di sistema. I medici dell’Istituto Spallanzani garantiranno, a partire da oggi, una formazione continua utile a dotare di strumenti scientifici idonee la rete territoriale. Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Marzo 2020, 12:25

