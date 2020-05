Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: «107 ricoverati, 58 positivi. Nessun contagiato tra i poliziotti»

Coronavirus

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani ha reso noto il bollettino medico di questa mattina sui ricoverati, i positivi e i pazienti in condizioni più gravi. In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istitutoe 49 sottoposti a indagini, si legge nel bollettino di oggi.I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 433».Nessunè risultato positivo al Covid dopo i test sierologici: «Il Coordinamento della campagna di siero prevalenza, d’Intesa con la Polizia di Stato - direzione centrale di Sanità - comunica che i primi risultati dell’indagine effettuata sugli agenti in servizio su strada non hanno evidenziato alcuna positività al nuovo Coronavirus. Trattandosi di personale che non è stato interessato dal lockdown questo risultato evidenzia l’efficacia delle misure di protezione adottate», si legge nel bollettino.​