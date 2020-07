Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 69 ricoverati, 56 positivi: «4 pazienti in terapia intensiva»

, il bollettino di oggi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani vede un numero in calo dei pazienti ricoverati, che sono 69 di cui 56 positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, e gli altri 13 sottoposti ad indagini, specifica l'ospedale romano in una nota.«Sono 4 i pazienti che necessitano di terapia intensiva - aggiungono i medici - i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono, a questa mattina, 520». Il bollettino medico di oggi dello Spallanzani è il numero 166 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia di Covid-19.