Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: «165 positivi, 252 dimessi»

«I pazienti Covid-19 positivi sono oggi 165. Di questi 23 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono questa mattina 252». È quanto riporta il bollettino medico di oggi dell'Istituto Spallanzani di Roma.«Per quanto attiene al focus epidemiologico attivato per la comunità di Nerola, dai dati rilevati dall'approfondimento effettuato si evidenzia la negatività al test rapido di tutti i soggetti testati». Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Istituto Spallanzani di Roma. «Il test molecolare ha confermato tutte le negatività eccetto un caso risultato positivo. La valutazione preliminare dei test aggiuntivi potrebbe suggerire una bassa circolazione dell'infezione nelle settimane precedenti. Inoltre, l'assenza di nuovi casi confermati nell'ultimo periodo potrebbe suggerire una scarsa diffusione dell'infezione a partenza del focolaio della casa di riposo».