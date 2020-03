Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: «151 positivi, 18 con supporto respiratorio. Dimessi in 32»

i pazienti COVID 19 positivi sono in totale 151. Di questi, 18 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti in osservazione sono 2. «In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici





Tre decessi su 10 con diagnosi di Covid-19 sono avvenuti in Italia: le 1.809 persone decedute nel nostro paese rappresentano infatti il 29,5% delle oltre 6.100 segnalate a livello mondiale. È quanto si apprende nell'aggiornamento «Coronavirus: quello che c'è da sapere», pubblicato dall'Istituto Spallanzani il 15 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. Siamo secondi solo alla Cina, con il 52,3% dei decessi (percentuale in diminuzione), ovvero 3.203. Dopo di noi l'Iran (10% di decessi) e la Spagna (2,2%).

, il bollettino medico dello Spallanzani: