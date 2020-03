Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: «99 positivi, 17 con supporto respiratorio. 26 dimessi»

Firmato il protocollo di sicurezza per i lavoratori

«I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 26 a questa mattina», recita ancora il bollettino.

«I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 315». «In giornata - si evidenzia nel bollettino - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 12:48

il bollettino medico delle 12 dello Spallanzani di Roma. L'istituto ha reso noti i numeri dei ricoverati e dei guariti, e per fortuna i pazienti positivi non sono aumentati rispetto a ieri. «I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 99, numero inalterato rispetto a ieri. Di questi 17 necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni», si legge. «I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 13».«L'istituto Spallanzani ha accolto oggi una delegazione di 9 persone della Croce rossa cinese composta da medici e ricercatori che sono stati in in prima linea nella lotta al covid-19 in Cina». Così il bollettino di oggi dello Spallanzani. «La delegazione cinese - prosegue il bollettino - ha scambiato con la comunità scientifica dello Spallanzani ogni utile esperienza al fine di condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al nuovo coronavirus e si è infine recata in visita alla coppia cinese ormai clinicamente guarita».