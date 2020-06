Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: 36 pazienti positivi ricoverati, sette con supporto respiratorio

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questo momento sono ricoverati all'«101 pazienti. Di questi 46 sono casi confermati Covid-19, di cuiper la ricerca Sars-CoV 2, 55 sottoposti ad indagini.. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 476». Lo si apprende dal bollettino medico di oggi dell'Istituto.«L'Istituto Lazzaro Spallanzani è il primo covid hospital - si legge nel bollettino - Hub e riferimento di tutta la rete. Nell'ambito di una riorganizzazione e più efficace utilizzo delle risorse di tutta la rete, l'istituto accoglie i pazienti positivi e sospetti provenienti dalle strutture pubbliche e private in via di chiusura, per il ridimensionamento dell'epidemia».