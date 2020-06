Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 111 ricoverati: «47 casi confermati, 6 con supporto respiratorio»

La Lombardia 'sfratta' dagli hotel infermieri e operatori del Sud

, il bollettino medico di oggi dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. In questo momento sono ricoverati nella struttura romana «111 pazienti. Di questi, 47 sono casi confermati Covid-19, di cui 36 attualmente positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2», e «64 sottoposti ad indagini».«Sono 6 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio - precisano i medici - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 478», si legge nel bollettino, il numero 140 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia di, emergenza che ha visto lo Spallanzani in prima linea dal primo giorno.