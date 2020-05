Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani: «106 ricoverati, 52 positivi». 10 pazienti in condizioni più gravi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 12:45

, il bollettino medico di oggi dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. I ricoverati sono «106 di cui 52 positivi al Covid-19 e 54 sottoposti a indagini - si legge nel bollettino - 10 pazienti necessitano di supporto respiratorio».«I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 440», conclude la nota dell’Istituto Spallanzani. Rispetto a ieri ci sono cinque ricoverati in più, ma i positivi sono tre in meno e i pazienti dimessi e trasferiti sono aumentati di due unità. Da registrare però i due pazienti in più con supporto respiratorio rispetto al bollettino di venerdì, quando erano otto.