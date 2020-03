Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: 71 pazienti ricoverati, 37 i positivi al Covid-19

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani 71 pazienti. «I pazienti covid positivi sono in totale 37». È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dello Spallanzani. I pazienti positivi sono in buone condizioni ad eccezione di otto persone che hanno la polmonite. I dimessi, tra guariti e negativi, sono 252.



«Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di otto che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio». Così il bollettino medico di oggi dell'ospedale Spallanzani di Roma. «Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento» viene evidenziato nel bollettino aggiungendo che «in giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici». Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 12:25

