Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: «120 positivi, 19 con supporto respiratorio»

, ilmedico dello Spallanzani di oggi: i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 120. Di questi 19 necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni», emerge dal bollettino dell'Istituto di malattie infettive di Roma. «I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 7».