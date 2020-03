Coronavirus a Roma, le auto dei vigili diffondono l'appello: «Non uscite di casa se non necessario»

Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi come andare a lavoro, fare la spesa o assistere un famigliare malato. I trasgressori saranno denunciati. Rispettate le regole, rispettate le distanze di sicurezza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 16:06

