Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 56 pazienti ricoverati: «Tre necessitano di supporto respiratorio»

. È quanto emerge dal nuovodello. «Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione diche presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che».​ «Di questi venti sono risultati positivi al nuovo Coronavirus, più i due cinesi ormai negativizzati» si evidenzia nel bollettino. «Si sta provvedendo a dimettere 22 pazienti - aggiunge il bollettino - risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione».Smentita la presenza di altri agenti di polizia contagiati. «Non c'è questo grande assedio. La popolazione si sta dimostrando matura, ci sta agevolando. Gli ospedali non sono presi d'assalto». «L'ospedale Spallanzani si sta attrezzando per accogliere tutti. Ci stiamo organizzando in modo di accogliere più pazienti. Aumenteremo i posti letto e di terapia intensiva. Siamo in grado di accogliere e di curare». Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia.«Abbiamo 22 casi di Covid-19 nel Lazio. Hanno avuto contatti in prevalenza con i territori della Lombardia, in particolare modo con l'area del Bergamasco. Un caso con l'Emilia Romagna, tre casi con il Veneto è due casi provengono da territori extranazionali: uno dell'Iran e uno del territorio di Zanzibar». Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel corso della seduta straordinaria oggi alla Pisana per fare il punto sul Coronavirus. «Nella giornata odierna saranno dimessi dall'Istituto Spallanzani altre 22 persone che hanno terminato periodo di osservazione», ha aggiunto D'Amato.