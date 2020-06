Coronavirus a Roma, 7 nuovi positivi: sono di una famiglia tra Anzio e Ardea

Nella Asl Roma 6 sono 7 i nuovi casi positivi che si sono registrati nelle ultime ore. Tutti i nuovi contagi, come fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Lazio, sono riferibili ad un cluster familiare già noto per altri due casi e che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea. E’ in corso l’indagine epidemiologica e il concact tracing. Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi, cluster familiare tra Anzio e Ardea Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA