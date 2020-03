Coronavirus a Roma, 50 tassisti lavoreranno gratis per il personale dello Spallanzani

Circa 50 tassisti romani si sono messi a disposizione dell'ospedale Spallanzani per trasportare gratuitamente h24 il personale medico per gli spostamenti di lavoro. Le vetture bianche sono state tutte sanificate e gli autisti messi in sicurezza con mascherine e guanti. L'iniziativa è trasversale alle diverse cooperative e associazioni che operano nella capitale. Lo annunciano gli organizzatori dell'iniziativa nata «in una notte insonne sul gruppo di lavoro con i colleghi». Su ogni vettura che parteciperà a questa iniziativa è esposta una locandina con su scritto: «Questo taxi aderisce al servizio volontario e gratuito di trasporto del personale medico» e reca l'immagine dell'Italia tenuta in braccio da un infermiere. Il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, sul profilo Twitter dell'ospedale, ha scritto: «Grazie cari amici», allegando la locandina. Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 22:32

