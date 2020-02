Coronavirus: Raggi incontra commercianti e associazioni, tavolo per valutare impatto economico

Incontro con associazioni commercianti Roma su #Coronavirus. Apriamo tavolo per valutare impatto economico. Nei negozi locandine con info utili per pubblico. Rassicuriamo cittadini e seguiamo regole stabilite da Istituzioni. @camcomroma, @ConfcommRoma, @ConfesercentiRM, @CNAROMA pic.twitter.com/76ReQP3g2l — Virginia Raggi (@virginiaraggi) February 25, 2020

Incontro con le associazioni e i commercianti di Roma sul Coronavirus. Lo rende noto, in un tweet, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. «Apriamo tavolo per valutare impatto economico. Nei negozi locandine con info utili per pubblico. Rassicuriamo cittadini e seguiamo regole stabilite da Istituzioni», conclude.Alla riunione hanno preso parte i. Un nuovo appuntamento è stato fissato già per la prossima settimana. Le organizzazioni presenti hanno assunto l'impegno di chiedere ai propri associati di esporre negli esercizi commerciali della città la locandina diffusa dallaper comunicare al pubblico le misure necessarie in questo frangente. La sindaca Raggi ribadisce la necessità di rassicurare i cittadini sull'impegno di Roma Capitale e delle altre istituzioni per prevenire la diffusione del virus, e di raccomandare a tutti di seguire regole e indicazioni definite da Governo, Protezione civile nazionale, Ministero della Salute e Regione Lazio.«Siamo già al 30% delle disdette negli alberghi da parte di viaggiatori cinesi, coreani e giapponesi. Roma è la principale destinazione dei turisti cinesi, ma temiamo la concorrenza delle altre Capitali europee», ha spiegato all'agenzia Dire, segretario generale della Cna di Roma, presente oggi in Campidoglio insieme al presidente Michelangelo Melchionno.«In Italia ci sono le zone rosse in cui vigono norme speciali che si applicano alla popolazione e alle attivita' economiche. Ma il Coronavirus ha una fortissima componente psicologica e zone come Roma sono particolarmente colpite, al pari delle altre citta' dentro le zone rosse», ha aggiunto Di Niola, stimando che «quest'anno arriveranno nella Capitale 500mila turisti cinesi in meno e un milione e mezzo di turisti coreani e giapponesi in meno».Un peso dettato dal fattore psicologico, dunque, visto che al momento nel Lazio si sono verificati 3 casi di Coronavirus tutti curati allo Spallanzani. «Alcune cose contribuiscono ad aumentare la fobia, come gli articoli della stampa internazionale che parlano di crisi seria in Italia. Per questo - ha spiegato ancora Di Niola - ho chiesto alla sindaca di fare presente a Palazzo Chigi che il problema delle aziende e' grosso e riguarda il turismo e tutto cio' che c'e' intorno, dalla ristorazione a taxi e ncc fino al commercio. Avremo una crisi molto grande e chiediamo misure anche per Roma, come la sospensione delle imposte e dei tributi, la sospensione dei contributi Inps e Inail, il congelamento dei mutui e l'indennita per i lavoratori autonomi».