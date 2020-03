Coronavirus, il poliziotto di Pomezia è grave. «Stava male già dai primi di febbraio»

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Non è in buone condizioni ildel commissariato Spinaceto che è ricoverato allo Spallanzani per: il 52enne sovrintendente è intubato e sedato in terapia intensiva, dopo che - successivamente al responso positivo del tampone - era stato ricoverato nell'istituto romano che è diventato uno dei simboli in Italia della lotta al CoVid-2019. Il poliziotto è uno dei tre pazienti ricoverati nel reparto, insieme a una donna di Cremona e un anziano di Cassino.«Ci hanno detto che ci informeranno i medici di eventuali novità, ma non vediamo l'ora che telefoni lui», fanno sapere dalla sua casa di Torvaianica, dove moglie e i due figli di 19 e 17 anni sono in isolamento perché anche loro positivi, scrive Alessia Morani sul quotidiano Il Messaggero. Il 52enne, dice chi lo conosce, non aveva mai avuto un'influenza negli ultimi anni: «È un maniaco del lavarsi le mani, prudente, poco amante della vita sociale e mondana», abitudini che però non gli sono bastate ad evitare il contagio.Secondo gli esperti dello Spallanzani il contagio sarebbe venuto dalla figlia dopo un viaggio ad Assago, Milano, per un concerto tra il 14 e il 16 febbraio: sarebbe stata lei ad essersi imbattuta nel coronavirus per prima, ma con una carica batterica più bassa. Secondo la moglie però, scrive, i problemi di salute del marito erano iniziati molto prima, già il 2 febbraio: «Era mancato parecchio tempo dal lavoro. A fine gennaio aveva raccolto anche le denunce di cittadini cinesi e per questo si era preoccupato». Per i medici però quella era una semplice influenza, a cui è poi subentrato il CoVid19.Secondo la moglie, però, le sue condizioni sono così gravi perché si è perso tempo nei giorni precedenti: il 26 infatti - continua Il Messaggero - si era recato al policlinico di Tor Vergata «dove nessuno gli ha creduto e dove lo hanno fatto stare seduto su una sedia, al freddo, per tutta la notte negandogli il test per il coronavirus, era in mezzo agli altri malati, abbandonato a se stesso e non avrebbero dovuto dimetterlo in quelle condizioni, tant'è che nel giro di poco la situazione è precipitata. Chiederò giustizia».È stato due giorni dopo che il poliziotto ha avuto una crisi: portato al Gemelli in ambulanza, i medici gli hanno fatto il tampone e poi mandato allo Spallanzani. La sua dottoressa invece, il 25 sera, aveva sospettato subito si trattasse di coronavirus dopo la sua visita: «L'ho subito rimandato a casa dicendogli di chiamare il 1500», racconta la donna che ora si trova in quarantena e il suo studio chiuso e sanificato dalla Asl. Quella sera l'agente chiamò il 1500, ma nessuno rispose: dunque telefonò al 112 e in serata gli venne detto di andare a Tor Vergata. Dove, come già detto, nessuno lo sottopose al tampone.