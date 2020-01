​Coronavirus, dilaga l'uso della mascherina: all'aeroporto di Fiumicino molti passeggeri la utilizzano

Giovedì 30 Gennaio 2020, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La paura del Coronavirus sta iniziando a cambiare le nostre abitudini. Nelle principali città italiane, da Roma a Milano, passando per Milano e Firenze è sempre più normale vedere molte persone che utlizzano la mascherina mentre camminano per strada o sono sui mezzi pubblici. In metropolitana o sugli autobus accade spesso di vedere persone che indossno la mascherina, mentre fino a pochi giorni fa era una vera e propria rarità.Ma è soprattutto all'aeroporto di Fiumicino che è facile incontrare persone che camminano per i terminal con una mascherina sul viso. L'intenzione, evidentemente, sarebbe quella di sfuggire al Coronavirus. Ma, è bene ricordare che, almeno nel momento in cui scriviamo, per ora non ci sono casi conclameti di Coronavirus nel nostro paese e che per ora tutti i casi sospetti si sono rivelati falsi allarmi.Ovviamente non solo i passeggeri le utilizzano in questi giorni, ma anche i tanti lavotori che passano gran parte della loro giornata a contatto con chi proviene da tutte le parti del mondo. In molti in questi giorni, anche vedendo il massiccio uso di mascherine fatto dalle persone intorno a loro, si stanno chiedendo se il loro utilizzo sia veramente utile. Gli esperti su questo si dividono. Per la maggior parte, seppur utili, le mascherine non eliminano del tutto la possibilità di contrarre il virus. L'aderenza di questi presidi comprati in farmacia sui lati, per esempio, non è perfetta, e soprattutto non sempre chi le usa le indossa e le toglie nella maniera corretta.