Coronavirus a Roma, vigile urbano positivo: chiusa la stazione di Ostia

Un vigile urbano di Ostia è risultato positivo al Covid-19 e la caserma della polizia locale del Lido, in via Capo delle Armi, è stata chiusa per sanificazione. Il comando ha predisposto solo i servizi esterni che proseguiranno fino a quando non saranno terminate le operazioni di messa in sicurezza dei locali.



Più di 20 vigili della sede di Ostia intanto sono stati sottoposti a tampone perché entrati in contatto con il paziente positivo.



L’allarme è scattato venerdì sera. L'agente trovato positivo al coronavirus ha manifestato lievi sintomi di tosse e febbre ed è stato sottoposto a tamponi. Da quel momento è arrivato l’ordine di sgomberare la caserma “Stefano Calcioli” di via Capo delle Armi. Il Comando del gruppo Roma X Mare ha disposto che si effettuino solo i servizi esterni in attesa che si proceda alla sanificazione dei locali, prevista nelle prossime ore. Resta aperto solo l’Ufficio personale. Chiusa anche la Sala operativa.



«Auguriamo una pronta guarigione al collega a cui esprimiamo piena solidarietà e sostegno - scrivono le Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) della Cisl Fp - è un fatto davvero grave e che ci interroga, visto il servizio prestato dalla polizia Locale, in prima linea nel fronteggiare il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, sulla delicatezza di certe mansioni e sulla assoluta necessità da parte di adempiere a tutti gli obblighi atti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nei controlli effettuati sul territorio». I lavoratori inoltre chiedono di andare oltre la «mera solidarietà» e di «rispondere con fatti concreti». Come già intimato con una diffida formale ai dirigenti del gruppo lo scorso 11 aprile. Più tutele e protezioni per i vigili urbani in prima linea. E in particolare «lo screening epidemiologico e il tampone, per tutto il personale del Comando», oltre a «presidi sanitari, completa sanificazione, certificata, degli ambienti di lavoro e dei veicoli condivisi quotidianamente».



Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 20:30

