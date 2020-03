Coronavirus, caso sospetto a Ostia: «Non si può fare il tampone a tutti, state in isolamento»

Sospetto caso di coronavirus a Ostia. I sanitari in tuta sterile e mascherina sono arrivati stamattina in uno stabile nella zona del viadotto Attico Tabacchi sul litorale romano per prelevare una persona che potrebbe aver contratto il Covid-19. In attesa dell'esito dei test, le persone presenti nello stabile - non è noto al momento se siano condomini o colleghi del sospetto - sono stati invitati a sottoporsi a 14 giorni di isolamento volontario, evitando di trascorrere la quarantena in casa con bambini, poiché non ci sono tamponi sifficienti per tutti né tantomeno è possibile portare tutti in un presidio. Il personale medico ha spiegato - accerchiato dai residenti in allarme - che se durante la durata dell'isolamento dovessero riscontrare sintomi dovranno contattare il medico di base.



Il soggetto sospetto - continua il sanitario - è stato potenzialmente contagioso nei due giorni precedenti a quello in cui è stata riscontrata la sospetta positività: l'isolamento è dunque consigliato a tutti coloro che vi hanno avuto contatti negli ultimi giorni.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA