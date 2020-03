Coronavirus, c'è il primo morto a Roma: è un uomo di 70 anni. Era ricoverato al San Giovanni: i medici che lo hanno curato sottoposti al tampone

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è il primo morto malato di Coronavirus a Roma. Si tratta di un uomo di circa 70 anni ricoverato da oltre una settimana all'Ospedale San Giovanni. A scopo precauzionale sono stati invitati ad andare allo Spallanzani per i controlli di rito i medici, gli infermeri che lo hanno curato al San Giovanni e anche tutti i parenti e i pazienti che sono entrati in contatto con lui durante la degenza.Leggi anche >Comunque, l'uomo soffriva di altre patologie sia caridache sia respiratorie. Nel corso delle prossime ore si dovrebbe tenere l'autopsia che dovrebbe accertare le cause della morte dell'uomo.