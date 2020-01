Coronavirus, a Roma ormai è psicosi: malore per una donna alla Rinascente e panico su un autobus

Coronavirus in Italia, la mappa degli spostamenti dei turisti cinesi malati

Continua la paura mista a psicosi legata al coronavirus , il virus simile alla Sars che si è diffuso in Cina nella regione intorno alla città di Wuhan e di cui ci sono alcuni casi in Europa, tra cui due in Italia. Una cittadina cinese di 57 anni ha avuto un malore a Roma all'interno della Rinascente, nel pieno centro della Capitale: gli operatori del 118 l'hanno visitata e trasportata all'ospedale San Giovanni, ma secondo quanto si è appreso non presentava sintomi del coronavirus.Momenti di paura anche su un bus turistico che era diretto a Perugia: i passeggeri, spaventati, hanno richiesto l'intervento del 118 a Settebagni, a nord di Roma perché due turiste cinesi, che indossavano mascherine, dormivano e non riuscivano a svegliarle. Gli operatori hanno visitato le due donne che, secondo quanto si è appreso, non presentavano sintomi del coronavirus.