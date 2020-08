Coronavirus nel Lazio, un caso positivo a Fregene: chiuso lo stabilimento "il Levante"

Ultimo aggiornamento: Monday 3 August 2020, 12:27

Il titolare delloha disposto la. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Lazio, riferendo inoltre che la Asl Roma 3 sta predisponendo l'indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. Verrà messo a disposizione il drive in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari, ed è stato contattato il sindaco di Fiumicino.«In attesa di avere disposizioni dagli organi competenti ed in via precauzionale, lunedì 3 agosto lo stabilimento resterà chiuso per una sanificazione straordinaria. Abbiamo appena appreso che una persona che sabato 1 agosto ha frequentato lo stabilimento è stata ricoverata affetta da covid-19», è quanto si legge sulla pagina Facebook dello stabilimento.