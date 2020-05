Coronavirus, nel Lazio 21 nuovi positivi di cui 11 a Roma. D'Amato: «I guariti hanno superato i positivi»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 16:07

, i dati delaggiornati a oggi 28 maggio: come comunica l'assessorato alla Sanità della regione sulla pagina Facebook dedicata, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio, dato che sale a 16 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.Nessun nuovo positivo e nessun decesso a Frosinone e Rieti, un solo nuovo caso a Viterbo (con zero decessi), 4 nuovi positivi a Latina, dove è morta una donna di 94 anni con patologie pregresse. In provincia di Roma deceduto un uomo di 64 anni. I decessi registrati nelle ultime 24 ore, sottolinea l'assessore D'Amato, sono stati sette.«Oggi registriamo un dato di 21 casi positivi nelle ultime 24h e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 97 unità e per la prima volta il numero dei guariti totali supera il numero dei positivi attuali», le parole dell'assessore. «Undici i nuovi casi a Roma città». «I decessi sono stati 7 mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.580 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 246 mila»,– 6 nuovi casi positivi. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 4 nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 1 nuovo caso positivo. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 3 nuovi casi positivi. 61 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 2 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 64 anni. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- 4 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 94 anni con precedenti patologie. 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- 3 pazienti sono guariti. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa attività ambulatoriale;- Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;– 70 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;– 31 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;- 57 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva- 14 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 8 in terapia intensiva;- Iniziato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;- Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;- Restano ricoverati 5 pazienti al Centro Covid di Palidoro. Si segnala, nella notte scorsa al Gianicolo, intervento salvavita su bimbo di 3 anni, proveniente da Rieti, schiacciato da ruota di trattore