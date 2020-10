Coronavirus nel Lazio, 19 morti e 1.963 nuovi casi (quasi mille a Roma) con 23mila tamponi

Coronavirus nel Lazio, ancora alti i numeri sui nuovi positivi nella Regione, secondo il bollettino diffuso dall'assessorato alla Sanità sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi casi di oggi sono 1.963, con 22.947 tamponi. I morti sono 19, i guariti 140, il rapporto tra positivi e i tamponi e’ 8,5%. I casi a Roma città sono 993, dato che sale a 1.402 per quanto riguarda l’intera provincia della Capitale. Gli altri 561 casi sono dalle province: 139 a Latina, 242 a Frosinone, 136 a Viterbo e 44 a Rieti.

Resta invariato il numero dei malati gravi in terapia intensiva (166, stesso numero di ieri). Negli altri reparti i ricoverati in più sono invece 37, mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.767 in più (26.111 in totale). «Continua il potenziamento della rete ospedaliera covid ad un ritmo di oltre 120 posti al giorno - le parole dell'assessore Alessio D'Amato - attualmente i posti letto occupati sono il 57% dei posti letto programmati che sono complessivamente solo per covid positivi 2.913, mentre le terapie intensive e sub intensive solo covid positivi occupate sono il 31% di quelle programmate».

«Si sta lavorando a nuova ordinanza per ampliare ulteriormente i posti programmati con altri 1.450 ordinari e con altri 80 posti di terapia intensiva. Ad oggi i posti covid gia’ attivati in terapia intensiva e sub intensiva sono 371 e i posti ordinari covid attivi sono 2.032 (sabato arriveranno a 2.247). Sono 146 le stanze disponibili nella rete delle strutture alberghiere assistite per covid positivi clinicamente guariti. Tutte le strutture del servizio sanitario regionale sono in queste ore fortemente impegnate a mettere in sicurezza la rete ospedaliera nonostante una forte pressione - aggiunge D'Amato - Desidero ringraziare tutti gli operatori sanitari per l’impegno che stanno garantendo».

ROMA CITTA' Nella Asl Roma 1 sono 349 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi a domicilio e trenta sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 67, 76, 82, 85 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 454 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantanove i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 80, 83, 86 e 103 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 190 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono ricoveri. Si registra un decesso di 72 anni con patologie.

ROMA PROVINCIA Nella Asl Roma 4 sono 109 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso con link al cluster della RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica. Sei casi sono stati individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 111 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 78 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 189 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre i decessi di 66, 78 e 85 anni con patologie.

ALTRE PROVINCE Nelle province si registrano 561 casi e sono tre i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono centotrentanove i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 90 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano duecentoquarantadue nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Ventidue sono i casi ricoverati. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano centotrentasei nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 74 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano quarantaquattro nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

