Coronavirus, nel Lazio un morto e 18 nuovi positivi (13 dall'estero). «Valore Rt è di 1,04»

Una coppia domiciliata in Lombardia e di rientro a Formia (LT) per una visita familiare è stata individuata al test sierologico e successivo tampone. Il Valore RT nel Lazio è di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida - le parole dell'assessore D'Amato - Bisogna mantenere alta l’attenzione

Nella Asl Roma 1 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione, un uomo già posto in isolamento e un uomo positivo ora trasferito allo Spallanzani avviata l’indagine epidemiologica - continua l'assessore - Nella Asl Roma 4 sono nove i nuovi casi e riguardano persone di nazionalità del Bangladesh sono persone già note e sono la coda dell’ultimo volo speciale da Dacca

Infine per quanto riguarda le province sono 6 i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi quattro nella Asl di Latina e si tratta di due persone di nazionalità Indiana con link a cluster familiare già noto e isolato. Due casi di una coppia residente in Lombardia e di rientro per una visita familiare a Formia individuata al test sierologico e successivo tampone. Nella Asl di Rieti due nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano due uomini di nazionalità Turca, avviata l’indagine epidemiologica - conclude D'Amato - i contatti stretti non sono collaborativi e la Asl di Rieti ha chiesto l’ausilio a Forze dell’ordine

, i dati del Lazio di oggicomunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata e dall'assessore Alessio D'Amato in conferenza stampa. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio sono, con un decesso: di questi 13 sono di importazione, nove dal Bangladesh (coda dell'ultimo volo proveniente da Dacca) due dall'India e due dalla Turchia.».