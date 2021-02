Coronavirus nel Lazio, Roccagorga zona rossa per 14 giorni. La sindaca: «Colpa della variante inglese, la supereremo»

Da oggi, e per 14 giorni, un altro comune del Lazio si ritrova in zona rossa. Si tratta di Roccagorga (Latina), poco meno di 4300 abitanti e 133 casi nelle ultime due settimane, dei quali il 47% riportava una fonte di infezione a domicilio, il 32% presso la casa di riposo Casa del Sole, il 9% presso la scuola dell'infanzia, l'1,5% in ambiente lavorativo e il 10% non era riconducibili ad una catena di trasmissione nota.

Coronavirus, Roccagorga in zona rossa e la variante inglese

L'ordinanza, firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dall'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, è stata firmata dopo che i contagi nel piccolo comune avevano mostrato la presenza della variante inglese. La conferma è arrivata anche dalla sindaca di Roccagorga, Annunziata 'Nancy' Piccaro: «C'è stata una recrudescenza a partire dal 29 gennaio scorso con alcuni casi provenienti da una scuola dell'infanzia. La diffusione è stata da subito ampia tra le famiglie di bimbi e insegnanti, una velocità di contagio impressionante che ci ha fatto pensare subito alla variante inglese. Per ora siamo in possesso solo della relazione preliminare da parte dell'Istituto Spallanzani arrivata ieri, la conferma ufficiale non c'é ma ci hanno dato un'alta probabilità, il 90%, che lo sia».

Coronavirus, la sindaca-infermiera di Roccagorga: «La supereremo»

La sindaca di Roccagorga, oltre all'impegno in politica, ha sempre svolto la professione di infermiera. «Mai avrei pensato che le mie due professioni, quella di infermiera prima e di sindaco oggi, avrebbero potuto toccarsi e fondersi. Al momento la maggior parte dei contagiati è asintomatica, anche se anziani e persone con patologie hanno mostrato sintomi gravi: questo confermerebbe che la variante inglese è più contagiosa, ma non più letale. Avere i militari ai varchi del proprio paese non è usuale, non ci era mai capitata, ma ce la faremo e supereremo anche questa. I cittadini sono un po' smarriti, ma io sono qui per questo, il mio 'bagaglio sanitario' in questo momento è essenziale. Ringrazio le istituzioni e le forze dell'ordine che stanno lavorando per il nostro territorio» - spiega Annunziata Piccaro - «Voglio precisare alcune indicazioni che forse non sono ancora chiare: i bar possono stare aperti ma solo per asporto, non si può sostare nelle vicinanze o in prossimità, i ristoranti possono lavorare con l'aporto e con il consumo a domicilio, fino alle 22. Sono aperti edicole, tabaccai, farmacie e tutti i negozi di prima necessità. E vorrei ringraziare i tabaccai che hanno spento i terminali dei giochi perché stimolava le persone a permanere nel negozio e creare assembramento».

