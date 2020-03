Coronavirus nel Lazio, 208 nuovi positivi di cui 58 a Roma: 14 morti, boom di guariti e trend in calo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus nel, i dati aggiornati a oggi dell’assessorato alla Salute della Regione: i casi nuovi di contagio nel Lazio sono 208, di cui, dato che sale a 121 se si considera tutta la provincia della Capitale. I, ha riferito l’assessore D’Amato, che ha sottolineato il record di guariti in 24 ore (ben 59). «In 6.317 escono dalla quarantena, per la prima volta il trend scende sotto l’8% - ha aggiunto - L’attenzione deve essere rivolta alle case di riposo».Per quanto riguarda le altre province del Lazio,, la maggior parte riferibile al cluster delle case di riposo,con due decessi, un uomo e una donna 70enni, entrambi pazienti oncologici e, con due morti, una donna di 89 anni e un uomo di 67, con pregresse patologie. All’ospedale Goretti da domani saranno attivati 9 posti in rianimazione, mentre allo Spaziani di Frosinone sono stati attivati oggi ulteriori 20 posti letto di degenza ordinaria Covid-19.Nell’Asl Roma 4 morte due donne di 83 e 80 anni, così come nell’Asl Roma 6, dove una donna di 91 anni e un uomo di 74 sono deceduti, tutti e quattro avevano patologie pregresse. A Roma si stanno attivando ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 di terapia intensiva, all’ospedale Grassi: all’ospedale Pertini disponibili dal 1 aprile ulteriori 32 posti letto di cui 10 di terapia intensiva. L’Ospedale Vannini è pronto e operativo per entrare nelle rete Covid, infine al padiglione D del San Filippo Neri ulteriori 10 posti letto in terapia intensiva sempre dal 1 aprile.