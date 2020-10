Coronavirus nel Lazio, 1.995 nuovi positivi (1.053 a Roma) e 15 decessi in 24 ore

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre. I nuovi positivi sono 1.995 (1.053 a Roma) e 15 decessi in 24 ore. Su oltre 25 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.995 casi positivi (+32), (1.053 a Roma), 15 i decessi (-4) e 214 i guariti (+74). Il rapporto tra positivi e i tamponi scende sotto 8%. Continua il potenziamento della rete ospedaliera covid. Il valore settimanale RT è 1,49 leggermente più basso a Roma città metropolitana e più alto nelle province.

LA SITUAZIONE NELLE ASL

Nella Asl Roma 1 sono 409 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi a domicilio e 23 sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 74, 86 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 454 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantacinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 57, 74, 67 e 79 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 190 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 105 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso con link al cluster della RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l'indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 5 sono 112 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri.

Nella Asl Roma 6 sono 206 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 519 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono centotrentasei i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Nella Asl di Frosinone si registrano centottantaquattro nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Undici sono ricoveri.

Nella Asl di Viterbo si registrano centosessantasei nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 57, 83, 85, 87, 88, 90 e 98 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano trentatre nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nel Lazio da agosto ad oggi l'età media dei casi positivi al Covid-19 è di 41 anni: il 49 per cento sesso femminile e il 51 per cento maschile. Mentre il 93 per cento è seguito a domicilio, il 6,4 per cento in ospedale (non terapia intensiva) lo 0,6 per cento in terapia intensiva. È quanto emerge da un focus reso noto dalla Regione Lazio. Il 38,8 per cento delle diagnosi deriva dal contact tracing e il 34 per cento da screening ossia. Inoltre, i tre quarti dei casi sono asintomatici «il cui tracciamento è fondamentale - si legge nella nota -. Il prossimo obiettivo è quello di arrivare ad un incremento ulteriore dei casi testati del 40 per cento. Il Lazio è la prima regione italiana per casi testati in rapporto alla popolazione»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA