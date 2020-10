Coronavirus nel Lazio, 939 positivi (462 a Roma) e 9 decessi in 24 ore

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di lunedì 19 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 939 per un totale di 17.573 tamponi processati. Nove i morti. I guariti sono arrivati a 9.703, i decessi a 1.033 e il totale dei casi esaminati è pari a 25.927. I pazienti ricoverati sono 1.130 a cui si aggiungono 111 persone in terapia intensiva e 13.950 in isolamento domiciliare. Sono 15.191 i casi attualmente positivi. Lieve calo dei casi a Roma (462), rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, 73 morti e 9.338 casi ma con meno di 100mila tamponi. I positivi sono oltre 134mila

Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 168 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di 156 casi isolati a domicilio e 12 da ricovero.

Nella Asl Roma 2, invece, si registrano 228 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di 69 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 107 casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Inoltre, si registrano 3 decessi di 76, 77 e 82 anni con patologie.

La Asl Roma 3 registra 66 positivi nelle ultime 24 ore: si tratta di 37 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 55 i positivi nelle ultime 24 ore, di cui 6 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 6 casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 si registrano 41 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

La Asl Roma 6 registra 49 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di 31 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 332 casi positivi al Covid-19 e 3 decessi nelle ultime 24 ore.

In particolare, nella Asl di Latina sono 81 i nuovi positivi e si tratta di casi con link familiari o contatto di un caso già noto. Inoltre, si registra un decesso.

Nella Asl di Frosinone si registrano 104 nuovi positivi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 114 nuovi positivi: si tratta di 34 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 25 casi con link al cluster presso la casa di riposo San Francesco di Farnese, dove è in corso l'indagine epidemiologica. Inoltre, si registrano due decessi di 68 e 69 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 33 nuovi positivi e sono casi con link familiari o contatto di un caso già noto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA