Coronavirus, nel Lazio 2 morti e 8 nuovi positivi: crollano le terapie intensive. Oltre 6.300 guariti

Coronavirus, i dati del Lazio comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata, 'Salute Lazio'. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 8, con due morti:

Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi

.

Continua a calare il numero delle terapie intensive occupate che sono 16 in totale: -7 rispetto a ieri

Tre dei casi odierni sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele Pisana in un cluster famigliare, al di fuori dunque della struttura, che ha riguardato un infermiere posto in isolamento domiciliare. Ad oggi effettuati oltre 5 mila test per il controllo del focolaio del San Raffaele che raggiunge un dato complessivo di 122 casi positivi - conclude l'assessore - Sono stati effettuati i secondi tamponi presso lo stabile di piazza Pecile (Garbatella) sono tutti negativi il cluster è chiuso. Un caso odierno è riferito all’Istituto religioso Teresianum a Roma ed è stato posto in sorveglianza sanitaria

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 16:51

», le parole dell'assessore alla Sanità», aggiunge, sottolineando che i guariti sono stati 65 per un totale di 6.315».