Coronavirus nel Lazio, 87 nuovi casi: il dato più basso degli ultimi 30 giorni

Coronavirus nel Lazio: i dati di oggi, domenica 19 aprile. «Oggi registriamo un dato di 87 casi di positività, il dato più basso da un mese ed è la prima volta che scendiamo sotto i 100 nuovi casi giornalieri dal 19 marzo scorso, con un trend per la prima volta sotto il 2%. Adesso bisogna stabilizzare la discesa e mantenere alta l'attenzione sulle case di riposo e le Rsa». Lo sottolineato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della videoconferenza fi oggi della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



«Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (19.576) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.453) più di 8 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 47 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.093, mentre c'è stato un decesso», commenta D'Amato.





Alla Asl Roma 1 sono 8 i nuovi positivi Covid-19, con 2.350 persone uscite dall'isolamento, un numero quattro volte superiore a chi ne entra. Aumenteranno i tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla Asl, dopo Santa Maria della Pietà partirà Largo Rovani. Lo comunica l'assessorato alla Sanità del Lazio. Alla Asl Roma 2 sono 12 i nuovi casi positivi, mentre 9 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Il Selam Palace si avvia a conclusione della sorveglianza, si manterranno prescrizioni. Infine, alla Asl Roma 3 sono 2 i nuovi casi positivi, con 2.196 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e Rsa del territorio. Tamponi drive per persone in isolamento domiciliare convocate dalla Asl a Casal Bernocchi.



All'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Roma non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 7 giorni. Nessun caso di positività tra il personale sanitari. Lo comunica l'assessorato alla Sanità del Lazio.



All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro sono 16 tra pazienti e familiari i ricoverati nel Centro Covid. Dimesso un bambino e ricoverata una bambina di 9 anni, trasportata dal 118. In corso ulteriore ricovero di una mamma incinta con entrambi i figli positivi. Lo comunica l'assessorato alla Sanità del Lazio. Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 16:12

