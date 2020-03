Coronavirus Lazio, allo Spallanzani 210 positivi Covid 19

I pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono in totale 210. Lo comunica nel suo bollettino quotidiano l'Istituto. «Di questi - informa il bollettino - 25 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previsti ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 138 ». Il bollettino dello Spallanzani tocca anche un secondo argomento. Si legge: «Nell'ambito del progetto regionale» Ospedale territori «, coordinato dall'IstitutoSpallanzani , in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Roma e da Confcooperative, d'intesa con la direzione dell'Asl Roma 5, è in atto un programma di monitoraggio della popolazione di Nerola, sede di una focolaio Covid-19 ». Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 15:12

