Coronavirus nel Lazio, record di contagi: 265 in 24 ore (151 a Roma). Verso l'obbligo della mascherina all'aperto

Coronavirus in Italia, 24 morti e 2.548 nuovi positivi: mai così tanti casi dallo scorso 27 aprile. Record di tamponi​

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Lazio è record di nuovi contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 265. Di questi 151 a Roma. Cinque i morti. Il precedente record era di 238 casi in un giorno. Sono stati oltre 11mila i tamponi effettuati nella Regione.. E potrebbe arrivare nelle prossime ore anche nel Lazio l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile.La gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento. Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.Nel Lazio sono 7.343 i casi attualmente positivi a Covid-19, con 666 ricoverati, a cui si aggiungono 49 pazienti in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 6.628, i guariti sono 8.474 e i decessi 923. Il totale dei casi esaminati è pari a 16.740. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio