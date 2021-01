Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 30 gennaio 2021: 1.138 nuovi positivi (la metà a Roma) e 27 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino. Nel Lazio sono 63.795 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.407 ricoverati, 282 in terapia intensiva e 61.106 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 135.765, i decessi 4.945 e il totale dei casi esaminati è pari a 204.505, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Su 13 mila tamponi nel Lazio (+423) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 1.138 casi positivi (-22), 27 decessi (-21) e +1.553 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri, le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città tornano a quota 500.

I CASI NELLE CITTA' I casi a Roma città tornano a quota 500.

Nella Asl Roma 1 sono 175 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono nove i ricoveri. Si registrano tre decessi di 82, 82 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 252 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centodue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 72, 75, 79, 83 e 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 97 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri. Si registrano tre decessi di 80, 82 e 83 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 68 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 77 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 69 e 76 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 190 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 89 e 90 anni con patologie. Nelle province si registrano 260 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 114 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 52, 79 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 71 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 73, 74, 80 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 58 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 85 e 87 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 17 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. 30 gennaio 2021

Vaccini: somministrate 185mila dosi. Nel Lazio è stata raggiunta la quota delle 185 mila dosi somministrate (sono già oltre 13 mila quelle per gli over 80 anni) e circa 63 mila le persone che già hanno ricevuto i richiami. A partire da lunedì 1ø febbraio le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti covid in modalità online sul sito salutelazio.it. Sono inclusi nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941. Per prenotare è sufficiente il codice fiscale. La somministrazione dei vaccini avrà inizio l'8 febbraio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA