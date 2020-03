Coronavirus nel Lazio, l'Unità di crisi: ​«Lettera ai Prefetti e ai Comuni per i controlli a tappeto su case di riposo»

«Lettera ai Prefetti e ai Comuni per i controlli a tappeto su case di riposo, secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione e il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie». Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.Ieri nel Lazio è stata istituita la seconda zona rossa a Nerola per 72 casi e due decesso avvenuti in una casa di riposo. Precedentemente era state isolate altre tre case di riposo