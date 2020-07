Coronavirus, nel Lazio casi triplicati nelle ultime 24 ore. Via ai test su passeggeri bus da Romania

Sono 34 casi in nuoviregistrati nelle ultime 24 nel Lazio.. I casi sono triplicati rispetto a quelli del 28 luglio (quando i nuovi positivi erano stati 10). Dei nuovi positivi 16 sono di importazione: otto di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. Sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.