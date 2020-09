Coronavirus nel Lazio, 129 nuovi casi. A Roma 90 positivi

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ad oggi sono 4.124 i casi, a Covid-19, con 354 ricoverati, cui si aggiungono 9 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 881 le persone morte con Covid. Sono 3.761 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.334 e il totale dei casi esaminati è pari a 12.339. Eseguiti quasi 10 mila tamponi, mentre non ci sono stati decessi. Lo riferisce l'assessorato alla Sanità e Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio.nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono sei i casi e di questi uno con link dalla Sardegna, tre dalla Campania e due dalla Romania. Nella Asl di Frosinone si registrano due casi: un contatto di un caso già noto e isolato e uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e due dal Brasile.sono 42 i casi nelle ultime 24h e di questi sette i casi di rientro, sei con link dalla Sardegna e uno dall’Emilia-Romagna. Tredici sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati.sono 19 i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono con link dalla Sardegna e sei sono contatti di casi già noti e isolati.sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciassette casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, due dall’Abruzzo, due dall’Emilia-Romagna, uno dalla Toscana, uno dalla Bulgaria, uno dalla Francia e uno dall’Ucraina. Sette i casi che sono contatti di casi già noti e isolati.sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e quattro contatti di casi già noti e isolati.sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e sei sono contatti di casi già noti e isolati.sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Tre i casi che hanno un link con il cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 11 casi e zero decessi nelle ultime 24h.sono sei i casi e di questi uno con link dalla Sardegna, tre dalla Campania e due dalla Romania.si registrano due casi e sono un contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.sono tre i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e due dal Brasile.