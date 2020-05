Coronavirus, nel Lazio 81 nuovi positivi di cui 25 a Roma. Boom di guariti a Latina

Il bollettino medico dello Spallanzani: 15 pazienti con supporto respiratorio

i dati del Lazio su contagi e vittime aggiornati a oggi 6 maggio: come comunica la pagina Facebook dedicata dell'assessorato alla Sanità della Regione, i nuovi casi di positività nel Lazio emersi nelle ultime 24 ore sono 81. Nella città di Roma i, dato che sale a 71 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.Dati sempre molto bassi nelle altre province del Lazio, dove non si registra. Tre i nuovi casi positivi a Rieti e Viterbo, due a Frosinone e Latina. A Roma deceduti un 67enne al Sant’Andrea e un uomo di 55 anni al Policlinico Tor Vergata, entrambi con patologie pregresse. Per i dati sui guariti e il bilancio giornaliero totale delle vittime, a breve parlerà l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.4 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. I nuovi positivi di oggi sono inferiori al numero dei guariti delle ultime 24 ore. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà15 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti6 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi4 nuovi casi positivi. 296 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia29 nuovi casi positivi di cui 22 sono un recupero di notifiche arretrate. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il 100% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro13 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 17:02

: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24. 2 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 67 anni con patologie pregresse: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 10 giorni. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24. Operativo il laboratorio per il test di sieroprevalenza da lunedì 11 Maggio: 82 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti: Deceduto un uomo di 55 anni con gravi patologie pregresse. 5 pazienti sono guariti: 100 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 14 in terapia intensiva: 34 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva. Su 251 test sierologici sul personale sanitario non si sono registrati casi positiviOperativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini: nuovo ricovero nella giornata di ieri in opbg covid. In totale restano 11 ricoverati, 9 bambini e 2 mamme: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 179 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si lavora per aprire 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia, di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo