Coronavirus nel Lazio: 34 decessi e 245 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui 105 a Roma

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 17:20

«Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio, 5 i decessi e 34 i guariti. Forte attenzione sulla provincia di Latina». E' quanto riportato dall'assessore alla sanità del Lazio.La situazione nelle varie Asl:sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi domiciliari o sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di uomini di 93, 86 e 60 anni con patologie.sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Romania, cinque i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e cinque i casi con un link ad un cluster famigliare noto e isolato. Si registra un decesso di una donna di 97 anni.sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di dieci contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso di una donna di 97 anni.sono 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venti contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale.sono 40 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventidue contatti di casi già noti e isolati. Sette i casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica.sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati e quattro casi con link al cluster di Villa Maria dove è in corso l’indagine epidemiologica.sono ventidue i casi e di questi quattordici con link familiare o contatto di un caso già noto.si registrano tredici casi e si tratta di casi isolati a domicilio e un caso individuato in accesso al pronto soccorso.si registrano venticinque casi e si tratta di venti contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in accesso al pronto soccorso.si registrano nove casi si tratta di casi isolati a domicilio.