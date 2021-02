Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 febbraio 2021: 842 casi e 52 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 2 febbraio 2021: sono 842 i nuovi casi positivi (511 a Roma città) su circa 23mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 52, i guariti sono invece 1507. Il tasso di positività resta stabile.

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Rispetto a ieri, aumentano i test ma anche i casi. Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile intorno all'8% (dato che scende al 3% se si considerano anche gli antigenici rapidi). Restano stabili anche le terapie intensive, ma calano i ricoveri (-37 in 24 ore). Sul fronte delle vaccinazioni, il Lazio ha superato quota 200mila dosi somministrate (di queste, 80mila persone hanno già ricevuto anche i necessari richiami), mentre si registrano oltre 120mila prenotazioni per la campagna vaccinale degli over 80 che partirà lunedì 8 febbraio.

Coronavirus nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 257 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono trentatre i ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 41 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 68, 70, 77, 86, 87, 88, 97 e 97 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 73 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 77 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 93 e 96 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 23 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 80 anni con patologie.

Coronavirus nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 60.773, di cui 58.148 in isolamento, 2336 ricoverati e 289 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 207.007 casi, con 5074 deceduti e 141.160 guariti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 18:00

